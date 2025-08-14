GRABADO el 14-08-2025

Así fue la REACCIÓN de MARTÍN VIZCARRA a los 5 meses de prisión preventiva Trome

El juez de la Corte Superior Nacional, Jorge Chávez Tamariz, aceptó el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche y ordenó cinco meses de prisiónpreventiva contra el exmandatario MartínVizcarra Cornejo, investigado por presunto cobro de 2.3 millones de soles en coimas cuando era gobernador regional de Moquegua. La acusación fiscal plantea una condena de 15 años de prisión por cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

