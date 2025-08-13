GRABADO el 13-08-2025

MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: Poder Judicial dicta CINCO MESES de PRISIÓN PREVENTIVA

Expresidente MartínVizcarra afronta este miércoles 13 de agosto un nuevo pedido de prisiónpreventiva en su contra. El pedido será evaluado esta vez por el juez Jorge Chávez Tamariz. Previamente, la decisión de otro magistrado, quien rechazó el pedido fiscal, fue anulada por una sala de apelaciones.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

