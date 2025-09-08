GRABADO el 08-09-2025

LULA critica DESPLIEGUE MILITAR de EE.UU. en el CARIBE ante los BRICS LR

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe durante la cumbre virtual de los BRICS, al advertir que amenaza la paz y la estabilidad regional. El mandatario brasileño pidió a los BRICS defender el multilateralismo en la ONU y avanzar en la transición energética, en un contexto de tensiones entre Washington y Caracas.

