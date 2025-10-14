GRABADO el 14-10-2025

BABY SONNE EN CAMINO UNO MÁS ENVIVO

Únete al DISCORD: https://discord.gg/vYJj2VyS



Suscríbete y aprovecha 350 beneficios clubelcomercio.pe.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

BABY SONNE EN CAMINO UNO MÁS ENVIVO.

China contraataca con tarifas portuarias a buques estadounidenses El Comercio.

PJ ordena reposición de Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación Mirada de fondo.

PRESIDENTE JOSÉ JERÍ JURARÁ A SU GABINETE EN LAS PRÓXIMAS HORAS TQH EN VIVO.

¿Qué pasará con la alcaldía de Lima ante el anuncio de renuncia de López Aliaga? El Comercio.

Israel libera a cientos de palestinos y son recibidos con júbilo en Gaza y Ramala El Comercio.

Histórico momento en el que Trump firma por el fin de la guerra en Gaza El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 13 DE OCTUBRE: RAFAEL LÓPEZ RENUNCIA / JOSÉ JERÍ VISITA PENALES Y MÁS NOTICIERO.

EN VIVO: TRUMP LLEGA A EGIPTO PARA LA FIRMA DE LA PAZ EN GAZA El Comercio.

El esperanzador discurso de Trump en Israel tras la liberación de rehenes El Comercio.

LAS IMPLICANCIAS DE LA RENUNCIA DE LÓPEZ ALIAGA A LA ALCALDÍA, ¿QUÉ VA A PASAR? EN VIVO.

Últimos 20 rehenes israelíes liberados por Hamás se reencuentran con sus familias El Comercio.

López Aliaga deja alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República Mirada de fondo.

Trump envía mensaje conciliador a China por arancel adicional del 100 El Comercio.

Israel preparado para recibir rehenes liberados por Hamás este lunes El Comercio.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.