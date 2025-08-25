Andina en Regiones: alertan de situación crítica por baja producción de limón
Tumbes: productores alertan de situación crítica por baja producción de limón
Cusco: incendio forestal devasta más de 20 hectáreas de pastizales
La Libertad: grupo Terna detiene a dos presuntos integrantes de banda criminal
Arequipa: continúan trabajos de mantenimiento de la vía al Mirador de la Cruz del Cóndor
Iquitos: Senamhi alerta friaje con lluvias y bajas temperaturas
Panorama noticioso regional.
Andina en Regiones: alertan de situación crítica por baja producción de limón.
Agua potable: la ruta del agua hasta nuestros hogares.
Minam y la hoja de ruta para impulsar inversiones sostenibles.
Reincorporación de Tacna al Perú: actividades por 96 aniversario.
Las 5 del día: Perú logra su primera exportación de carne de pollo tras recuperar estatus sanitario.
Créditos del Banco de la Nación para terrenos.
Normas Legales: aprueban plan para reducir emisiones del transporte urbano.
Seguridad ciudadana en el Rímac.
Impacto del deshielo de glaciares en el Perú y el mundo.
Illariywan Yachariy : El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia.
Admisión a carreras gratuitas en institutos públicos en Lima.
Hallazgo revela palacio de élite en Moche.
Investigaciones a Dina Boluarte continuarán, pero con límites hasta el 2026.
Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.
