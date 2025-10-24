GRABADO el 24-10-2025

"Comimos chochoca": Guido Bellido revela detalles de Pedro Castillo en la cárcel

El congresista y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, reveló nuevos detalles sobre la vida de Pedro Castillo en prisión. En una reciente entrevista, el parlamentario aseguró que el exmandatario mantiene una rutina sencilla y comparte el patio del penal con el también expresidente Alejandro Toledo. Él mismo cocina todos los días, contó Bellido, al describir el día a día del exprofesor detenido desde diciembre de 2022 tras su intento de disolver el Congreso.



Bellido recordó también su cercanía con Castillo y su rol en el surgimiento político del exmandatario. Relató que pasó de ser un estudiante de Ingeniería Electrónica que vendía zapatillas en el mercado de Wanchac, en Cusco, a convertirse en líder político y uno de los impulsores de la candidatura presidencial de Castillo Terrones en 2021. Hemos cazado a uno de los mejores talentos, afirmó sobre el exdocente cajamarquino.



El ex primer ministro sostuvo que el proceso judicial contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración es un disparate. Asimismo, reconoció que, si bien el gobierno tuvo errores, también logró avances importantes. Todos los gobiernos tienen limitaciones, pero también tienen aciertos, señaló, al reflexionar sobre los desafíos que enfrentó durante su paso por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Desde 24 Horas

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

