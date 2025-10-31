GRABADO el 31-10-2025

Vehículos policiales donados en Ica siguen inoperativos Edición Mediodía Noticias Perú

En Ica, un lote de camionetas y motocicletas entregado por el gobierno regional a la Policía Nacional permanece fuera de uso por la falta de placas de rodaje. La Contraloría verificó que los vehículos están expuestos al sol y al polvo en condiciones poco adecuadas, mientras se espera una solución para su operatividad.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Keiko Fujimori lanza su cuarta candidatura presidencial Edición Mediodía Noticias Perú.

Paciente recibe diagnóstico masculino por error médico Edición Mediodía Noticias Perú.

Transportistas divididos por paro convocado para el 4N Edición Mediodía Noticias Perú.

Vehículos policiales donados en Ica siguen inoperativos Edición Mediodía Noticias Perú.

PRIMERA EDICIÓN Reniec publica padrón para las elecciones 2026 shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Maju Mantilla agradece muestras de cariño shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Flavia Laos revela cómo lidia con la psoriasis shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Flor Polo anuncia su candidatura al congreso shorts.

Samantha Batallanos hace denuncia pública contra Miguel Moreno América Espectáculos (HOY).

Maju Mantilla compartió un emotivo mensaje tras la partida de su madre América Espectáculos (HOY).

Flavia Laos reveló a sus seguidores cómo lidia con la psoriasis América Espectáculos (HOY).

Madre e hija pierden la vida por un celular Domingo al Día Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Alférez PNP ultimado frente a su novia Domingo al Día Perú.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.