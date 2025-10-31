GRABADO el 31-10-2025

¡UN BESO AL CIELO!

Tras la partida de su madre, Maju Mantilla compartió un extenso mensaje donde agradeció el cariño del público y le dedicó unas palabras a su madre.



Capítulos:

00:00 Maju agradeció el cariño del público

02:00 Maju compartió un mensaje tras la partida de su madre



