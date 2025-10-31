GRABADO el 31-10-2025

Expertos en derecho digital advierten que la publicación del padrón electoral 2026 por Reniec expone datos sensibles, como dirección y edad, con solo ingresar el DNI. El Ministerio de Justicia ha solicitado más protección de los datos personales.

PRIMERA EDICIÓN

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

