GRABADO el 30-10-2025

Alférez PNP ultimado frente a su novia Domingo al Día Perú

Alférez PNP ultimado frente a su novia Domingo al Día Perú

El alférez Jordy Escobedo Mori, de 23 años, acababa de salir de turno en la comisaría de Carabayllo. Esa noche planeaba contarle a su familia que sería padre. Pero nunca llegó a hacerlo. Delincuentes le disprrn dentro de su vehículo, frente a su novia embarazada.

DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú
Escríbenos con tus denuncias a domingoaldiaamericatv.pe

Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo Domingo al Día https://bit.ly/dadatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA LAS NOTAS DE DOMINGO AL DÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytdd25

Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv

Acerca de Domingo al Día:
La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.

Conducido por Melissa Peschiera

Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Keiko Fujimori lanza su cuarta candidatura presidencial Edición Mediodía Noticias Perú.

Paciente recibe diagnóstico masculino por error médico Edición Mediodía Noticias Perú.

Transportistas divididos por paro convocado para el 4N Edición Mediodía Noticias Perú.

Vehículos policiales donados en Ica siguen inoperativos Edición Mediodía Noticias Perú.

PRIMERA EDICIÓN Reniec publica padrón para las elecciones 2026 shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Maju Mantilla agradece muestras de cariño shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Flavia Laos revela cómo lidia con la psoriasis shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Flor Polo anuncia su candidatura al congreso shorts.

Samantha Batallanos hace denuncia pública contra Miguel Moreno América Espectáculos (HOY).

Maju Mantilla compartió un emotivo mensaje tras la partida de su madre América Espectáculos (HOY).

Flavia Laos reveló a sus seguidores cómo lidia con la psoriasis América Espectáculos (HOY).

Madre e hija pierden la vida por un celular Domingo al Día Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Alférez PNP ultimado frente a su novia Domingo al Día Perú.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

Keiko Fujimori lanza su cuarta candidatura presidencial Edición Mediodía Noticias Perú

video

Paciente recibe diagnóstico masculino por error médico Edición Mediodía Noticias Perú

video

Transportistas divididos por paro convocado para el 4N Edición Mediodía Noticias Perú

video

Vehículos policiales donados en Ica siguen inoperativos Edición Mediodía Noticias Perú

video

PRIMERA EDICIÓN Reniec publica padrón para las elecciones 2026 shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Maju Mantilla agradece muestras de cariño shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Flavia Laos revela cómo lidia con la psoriasis shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Flor Polo anuncia su candidatura al congreso shorts

video

Samantha Batallanos hace denuncia pública contra Miguel Moreno América Espectáculos (HOY)

video

Maju Mantilla compartió un emotivo mensaje tras la partida de su madre América Espectáculos (HOY)

video

Flavia Laos reveló a sus seguidores cómo lidia con la psoriasis América Espectáculos (HOY)

video

Madre e hija pierden la vida por un celular Domingo al Día Perú

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

Alférez PNP ultimado frente a su novia Domingo al Día Perú

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 01 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo