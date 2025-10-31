GRABADO el 31-10-2025

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Flor Polo anuncia su candidatura al congreso shorts

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Flor Polo anuncia su candidatura al congreso shorts



AméricaTelevisión AméricaTV AméricaEspectáculos AE RebecaEscribens ValeriaPiazza



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB https://bit.ly/Webespectaculos



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



JuntémonosMás

Desde América Noticias

PRIMERA EDICIÓN Reniec publica padrón para las elecciones 2026 shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Maju Mantilla agradece muestras de cariño shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Flavia Laos revela cómo lidia con la psoriasis shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Flor Polo anuncia su candidatura al congreso shorts.

Samantha Batallanos hace denuncia pública contra Miguel Moreno América Espectáculos (HOY).

Maju Mantilla compartió un emotivo mensaje tras la partida de su madre América Espectáculos (HOY).

Flavia Laos reveló a sus seguidores cómo lidia con la psoriasis América Espectáculos (HOY).

Madre e hija pierden la vida por un celular Domingo al Día Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Alférez PNP ultimado frente a su novia Domingo al Día Perú.

Luz de Fantasía: Una obra llena de música, magia y emoción Domingo al Día Perú.

La fiesta del manchapecho Domingo al Día Perú.

Marino acaba con la vida de su expareja en un hotel Domingo al Día Perú.

Ultiman a cantante y bailarina en un quinceañero Domingo al Día Perú.

Rutas de Lima deja de cobrar peajes en Villa y Punta Negra Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.