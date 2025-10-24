GRABADO el 24-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 24 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



Alexis Sánchez, el joven docente que preserva la lengua shipiba desde las aulas.

Presidente de Ecuador denuncia un intento de envenenamiento con mermelada y chocolate.

Presidente Jerí: No habrá un día que no salgamos a patrullar mientras dure el estado de emergencia.

Junín: hombre armado toma de rehén a obstetra en puesto de salud.

Surco: FF. AA. y PNP resguardan la estación Ayacucho en el tercer día del estado de emergencia.

"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, jueves 23 de octubre del 2025.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 24 de octubre del 2025.

Suboficial Luis Magallanes recupera su libertad tras siete días de detención preliminar.

Congreso aprobó medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato en empresas de transporte.

INPE inicia apagón eléctrico en el penal de Lurigancho para reforzar control y seguridad.

Presidente lideró operativo nocturno en Puente Piedra, Los Olivos, Cercado de Lima y La Victoria.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

