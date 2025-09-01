GRABADO el 01-09-2025

Cosmos Noticias

No todos los espacios naturales son aptos para turismo.

Gobierno entregará bono y reconstruirá viviendas de la av. Perú.

Violento asalto a una joven en la urb. California.

Prenden fuego a minivan de la empresa de transporte Diez Ases.

Inician cadena solidaria para ayudar a docente accidentado.

PNP investiga desaparición de tres jóvenes en Pacasmayo.

Poste en mal estado amenaza viviendas y a transeúntes.

Funcionario niega acusaciones tras intervención policial.

Trabajadores del poder judicial acataron paro nacional.

Presunto ladrón fue detenido y golpeado por comerciantes.

Dos muertos y dos heridos en enfrentamiento con la policía.

Detonan explosivo en hostal en la localidad de Casa Grande.

Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.

