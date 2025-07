GRABADO el 18-07-2025

Conductores en riesgo por forado en puente de Nasca: recomiendan hacer un nuevo asfaltado

Para nadie es un secreto que las carreteras del Perú, necesitan un mantenimiento urgente. Esta vez, los conductores que transitan por el puente de Nasca, ponen en peligro su vida, debido a un forado que se encuentra en la vía.



Al conocerse esta noticia, las autoridades de la región decidieron enviar a un grupo de trabajadores para que puedan solucionar esta problemática, con la que han estado conviviendo los pobladores desde hace mucho tiempo atrás.



ESPECIALISTAS PIDEN NO PARCHAR LAS VÍA



De acuerdo a los especialistas que han analizado este forado, han hecho un llamado para que no parchen la vía, colocando más fierros, sino que, hagan un nuevo asfaltado, debido a que la nueva infraestructura que coloquen, se caerá mensualmente.



Cabe precisar que, el puente Nasca no solo tiene una imperfección, ya que, las cámaras de 24 Horas captaron que en otra zona de la vía los huecos se están empezando a observar, por lo que, urge un cambio total de la pista.





Ingresa a http://ptv.pe/448550 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 18/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

¡Todo listo para celebrar el Día del Pollo a la Brasa este domingo 20 de julio!.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 18 DE JULIO DEL 2025.

Partidos tienen hasta el 2 de agosto para inscribir alianzas electorales.

Ministro Malaver respalda amnistía para policías y militares: "Tenemos que empoderar a nuestra PNP".

Vladimir Padilla sobre prisión preventiva contra Vizcarra: Elementos lo vinculan con el delito.

Congreso: Jorge Montoya fue internado en una clínica local tras sufrir caída en el hemiciclo.

Con machetes y fierros se enfrentan hinchas en Los Olivos.

Conductores en riesgo por forado en puente de Nasca: recomiendan hacer un nuevo asfaltado.

Adulta mayor muere atropellada por el Corredor Morado.

Ministro de Transportes a Rafael López Aliaga: No quiero ser presidente del Perú.

Golpean a escolar para robarle su celular en San Juan de Lurigancho.

Surco: Identifican a sujeto que habría matado a 8 perritos por envenenamiento.

Trujillo: preocupación por liberación de cabecilla John 'Pulpo'.

¡Atención! Desvío vehicular por cierre de Av. Brasil por Fiestas Patrias.

Vestido de mujer: intervienen a sujeto en el interior de un baño en colegio de Miraflores.

Además hoy día 18 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.