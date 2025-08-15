GRABADO el 15-08-2025

Exviceministro Corcuera sobre chalecos antibalas: No pueden hacer labores sin el equipo necesario

La polémica en la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa, luego de que se conociera que algunos agentes estarían comprando sus propios chalecos antibalas para protegerse. La situación ha generado cuestionamientos sobre la seguridad del personal y la provisión de equipamiento estatal.

Recientemente se dio a conocer una declaración jurada en la que personal de dependencias policiales de San Miguel y de Los Halcones de Chorrillos habría sido obligado a firmar documentos asegurando que no requieren los chalecos que por ley debe otorgar el Estado.

El exviceministro del Interior, Julio Corcuera, indicó que la policía debe estar completamente equipada para realizar labores de inteligencia y protegerse en zonas de riesgo. Cómo hace uno labores de inteligencia sin el equipamiento necesario si no lo tiene, no se puede operar. Además, en lugares donde existen relaciones criminales, es fundamental la protección, señaló.

Corcuera también resaltó la necesidad de modificar ciertos aspectos de la legislación para enfrentar mejor a la delincuencia. Sin embargo, enfatizó que los cambios deben centrarse en fortalecer las medidas ya propuestas y no alterar el diseño institucional que respalda la lucha contra la criminalidad.

TERRORISMO URBANO

El exviceministro se pronunció además sobre los proyectos de ley de terrorismo urbano que se vienen impulsando en el Congreso. Según indicó, de un total de 18 iniciativas, se debería agrupar y rescatar las mejores propuestas para consolidar un marco legal más efectivo.

Respecto a la tipificación de delitos como sicariato y extorsión, señaló que los proyectos actuales buscan una agrupación normativa más drástica, pero alertó que, si no se ajustan correctamente las penas, podrían ser menos severas que las leyes vigentes. No es simplemente cambiar la ley hay un diseño institucional jurídico que se debe respetar para que tenga efecto práctico, concluyó.


Ingresa a http://ptv.pe/451008 para más información

Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 15/08/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

García Belaunde sobre tensión en Isla Chinería: "Hay que reforzar la presencia civil y militar".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

Exviceministro Corcuera sobre chalecos antibalas: No pueden hacer labores sin el equipo necesario.

Pérez Rocha tras atentado en Trujillo: "Lo que ha sucedido es algo gravísimo, nunca antes visto".

Atentado en Trujillo: objetivo habría sido la madre de exintegrante de banda Los Pulpos.

Senamhi advierte vientos de hasta 50 km/h y precipitaciones este fin de semana.

Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria en Miraflores.

Congresistas no podrán hacer campaña en semana de representación: Pleno no alcanzó votos.

Congreso aprueba reducir Impuesto a la Renta para agroexportadores del 29,5 al 15.

La Victoria: autos incautados en Bausate y Meza son usados como refugio por personas de mal vivir.

Polémica por promulgación de Ley de Amnistía: ¿Quiénes podrían beneficiarse?.

Boluarte llega a Santa Rosa de Loreto y reafirma soberanía peruana en la frontera con Colombia.

San Martín de Porres: caen dos implicados en crimen de chofer de El Rápido.

¿Quién es alias Bolaños y por qué fue atacada la casa de su madre en Trujillo?.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

García Belaunde sobre tensión en Isla Chinería: "Hay que reforzar la presencia civil y militar"

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025

video

Exviceministro Corcuera sobre chalecos antibalas: No pueden hacer labores sin el equipo necesario

video

Pérez Rocha tras atentado en Trujillo: "Lo que ha sucedido es algo gravísimo, nunca antes visto"

video

Atentado en Trujillo: objetivo habría sido la madre de exintegrante de banda Los Pulpos

video

Senamhi advierte vientos de hasta 50 km/h y precipitaciones este fin de semana

video

Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria en Miraflores

video

Congresistas no podrán hacer campaña en semana de representación: Pleno no alcanzó votos

video

Congreso aprueba reducir Impuesto a la Renta para agroexportadores del 29,5 al 15

video

La Victoria: autos incautados en Bausate y Meza son usados como refugio por personas de mal vivir

video

Polémica por promulgación de Ley de Amnistía: ¿Quiénes podrían beneficiarse?

video

Boluarte llega a Santa Rosa de Loreto y reafirma soberanía peruana en la frontera con Colombia

video

San Martín de Porres: caen dos implicados en crimen de chofer de El Rápido

video

¿Quién es alias Bolaños y por qué fue atacada la casa de su madre en Trujillo?

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día del Niño

Día del Niño

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Día Mundial del Peatón

Día Mundial del Peatón

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 17 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo