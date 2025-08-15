GRABADO el 15-08-2025

García Belaunde sobre tensión en Isla Chinería: "Hay que reforzar la presencia civil y militar"

Desde 24 Horas

García Belaunde sobre tensión en Isla Chinería: "Hay que reforzar la presencia civil y militar".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

Exviceministro Corcuera sobre chalecos antibalas: No pueden hacer labores sin el equipo necesario.

Pérez Rocha tras atentado en Trujillo: "Lo que ha sucedido es algo gravísimo, nunca antes visto".

Atentado en Trujillo: objetivo habría sido la madre de exintegrante de banda Los Pulpos.

Senamhi advierte vientos de hasta 50 km/h y precipitaciones este fin de semana.

Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria en Miraflores.

Congresistas no podrán hacer campaña en semana de representación: Pleno no alcanzó votos.

Congreso aprueba reducir Impuesto a la Renta para agroexportadores del 29,5 al 15.

La Victoria: autos incautados en Bausate y Meza son usados como refugio por personas de mal vivir.

Polémica por promulgación de Ley de Amnistía: ¿Quiénes podrían beneficiarse?.

Boluarte llega a Santa Rosa de Loreto y reafirma soberanía peruana en la frontera con Colombia.

San Martín de Porres: caen dos implicados en crimen de chofer de El Rápido.

¿Quién es alias Bolaños y por qué fue atacada la casa de su madre en Trujillo?.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

García Belaunde sobre tensión en Isla Chinería: "Hay que reforzar la presencia civil y militar"

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025

video

Exviceministro Corcuera sobre chalecos antibalas: No pueden hacer labores sin el equipo necesario

video

Pérez Rocha tras atentado en Trujillo: "Lo que ha sucedido es algo gravísimo, nunca antes visto"

video

Atentado en Trujillo: objetivo habría sido la madre de exintegrante de banda Los Pulpos

video

Senamhi advierte vientos de hasta 50 km/h y precipitaciones este fin de semana

video

Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria en Miraflores

video

Congresistas no podrán hacer campaña en semana de representación: Pleno no alcanzó votos

video

Congreso aprueba reducir Impuesto a la Renta para agroexportadores del 29,5 al 15

video

La Victoria: autos incautados en Bausate y Meza son usados como refugio por personas de mal vivir

video

Polémica por promulgación de Ley de Amnistía: ¿Quiénes podrían beneficiarse?

video

Boluarte llega a Santa Rosa de Loreto y reafirma soberanía peruana en la frontera con Colombia

video

San Martín de Porres: caen dos implicados en crimen de chofer de El Rápido

video

¿Quién es alias Bolaños y por qué fue atacada la casa de su madre en Trujillo?

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 16 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo