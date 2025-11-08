Illariywan Yachariy: Perú liderará APEC 2034
Este es el resumen de noticias del 1 al 7 de noviembre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.
Sábado 1 de noviembre
Perú suyum APEC 2034 watapi apakuqta ruranqa / Perú liderará APEC 2034
https://elperuano.pe/noticia/282075-lideres-de-economias-miembros-de-apec-respaldan-candidatura-de-peru-para-presidir-foro-en-2034
Domingo 2 de noviembre
El Peruanom Museo Gráfico qawanata kicharqun / El Peruano inaugura su Museo Gráfico
https://elperuano.pe/noticia/282191-museo-grafico-el-peruano-abrio-sus-puertas-al-publico
Lunes 3 de noviembre
Estadom ñawpa pachamanta hamuq runakunapa lliwpaq kaqninkuta kachin / Estado garantiza derechos de pueblos indígenas
https://andina.pe/agencia/noticia-empieza-etapa-dialogo-consulta-previa-de-politica-nacional-pueblos-indigenas-1049832.aspx
Martes 4 de noviembre
Perú suyum México suyuwan huklla kanankuta tukurqachin / Perú rompe relaciones diplomáticas con México
https://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-preve-comercio-bilateral-entre-peru-y-mexico-no-se-vera-afectado-1051159.aspx
Miércoles 5 de noviembre
Apurímac suyupim Wari llaqtata tarirqunku / Descubren asentamiento Wari en Apurímac
https://andina.pe/agencia/noticia-hallazgo-arqueologico-apurimac-descubren-asentamiento-wari-arquitectura-circular-1050906.aspx
Jueves 6 de noviembre
Llata distritopim lamarquchapi kawsaqkuna tullunta tarirqunku / Descubren restos fósiles marinos en el distrito de Llata.
https://andina.pe/agencia/noticia-mario-urbina-he-descubierto-fosiles-especies-marinas-sin-precedentes-el-mundo-1038516.aspx
Viernes 7 de noviembre
Vinicuncapa hichpanpi ayllunkuna awqanakuyninkutam tukuchinqaku / Buscan ponerle fin a conflicto social en comunidad cercana a Vinicunca
https://andina.pe/agencia/noticia-cusco-proponen-una-administracion-comunal-para-gestionar-montana-colores-vinicunca-1051011.aspx
