GRABADO el 08-11-2025

Illariywan Yachariy: Perú liderará APEC 2034

Este es el resumen de noticias del 1 al 7 de noviembre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.



Sábado 1 de noviembre

Perú suyum APEC 2034 watapi apakuqta ruranqa / Perú liderará APEC 2034

https://elperuano.pe/noticia/282075-lideres-de-economias-miembros-de-apec-respaldan-candidatura-de-peru-para-presidir-foro-en-2034



Domingo 2 de noviembre

El Peruanom Museo Gráfico qawanata kicharqun / El Peruano inaugura su Museo Gráfico

https://elperuano.pe/noticia/282191-museo-grafico-el-peruano-abrio-sus-puertas-al-publico



Lunes 3 de noviembre

Estadom ñawpa pachamanta hamuq runakunapa lliwpaq kaqninkuta kachin / Estado garantiza derechos de pueblos indígenas

https://andina.pe/agencia/noticia-empieza-etapa-dialogo-consulta-previa-de-politica-nacional-pueblos-indigenas-1049832.aspx



Martes 4 de noviembre

Perú suyum México suyuwan huklla kanankuta tukurqachin / Perú rompe relaciones diplomáticas con México

https://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-preve-comercio-bilateral-entre-peru-y-mexico-no-se-vera-afectado-1051159.aspx



Miércoles 5 de noviembre

Apurímac suyupim Wari llaqtata tarirqunku / Descubren asentamiento Wari en Apurímac

https://andina.pe/agencia/noticia-hallazgo-arqueologico-apurimac-descubren-asentamiento-wari-arquitectura-circular-1050906.aspx



Jueves 6 de noviembre

Llata distritopim lamarquchapi kawsaqkuna tullunta tarirqunku / Descubren restos fósiles marinos en el distrito de Llata.

https://andina.pe/agencia/noticia-mario-urbina-he-descubierto-fosiles-especies-marinas-sin-precedentes-el-mundo-1038516.aspx

Viernes 7 de noviembre

Vinicuncapa hichpanpi ayllunkuna awqanakuyninkutam tukuchinqaku / Buscan ponerle fin a conflicto social en comunidad cercana a Vinicunca



https://andina.pe/agencia/noticia-cusco-proponen-una-administracion-comunal-para-gestionar-montana-colores-vinicunca-1051011.aspx



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.elperuano.pe







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/diariooficialelperuano/

X https://x.com/DiarioElPeruano

Instagram https://www.instagram.com/diarioelperuano

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/elperuano/

TikTok https://www.tiktok.com/diarioelperuano

Desde Diario Oficial El Peruano

Illariywan Yachariy: Perú liderará APEC 2034.

Continúan las obras del nuevo corredor vial en la Vía Expresa Grau.

30 rutas de transporte público cambian recorrido en Lima Norte.

Gran final de la Copa Libertadores en el Monumental .

Un día como hoy, hace 50 años, el Perú fue campeón de la Copa América.

El día en que la Selección Peruana de Fútbol campeonó en la Copa América.

Este museo no es como los demás ¡Aquí la historia se imprime!.

ElPeruanoBicentenario ¡La música nos une como peruanos!.

Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral, destacó el apoyo clave de Diario El Peruano.

Illariywan Yachariy: Colegio de Periodistas del Perú reconoce legado de El Peruano.

El director de la Biblioteca Nacional del Perú destacó el rol fundamental del diario El Peruano.

El héroe de El Peruano en la batalla de Miraflores.

Serpost presentó la estampilla conmemorativa por el bicentenario del Diario Oficial El Peruano .

Jaime Yzaga: Un día como hoy nació la figura más grande del tennis peruano.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, envió saludos por el bicentenario de El Peruano.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Oficial El Peruano

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.