Illariywan Yachariy: Perú liderará APEC 2034

Este es el resumen de noticias del 1 al 7 de noviembre de 2025.

Sábado 1 de noviembre
Perú suyum APEC 2034 watapi apakuqta ruranqa / Perú liderará APEC 2034
https://elperuano.pe/noticia/282075-lideres-de-economias-miembros-de-apec-respaldan-candidatura-de-peru-para-presidir-foro-en-2034

Domingo 2 de noviembre
El Peruanom Museo Gráfico qawanata kicharqun / El Peruano inaugura su Museo Gráfico
https://elperuano.pe/noticia/282191-museo-grafico-el-peruano-abrio-sus-puertas-al-publico

Lunes 3 de noviembre
Estadom ñawpa pachamanta hamuq runakunapa lliwpaq kaqninkuta kachin / Estado garantiza derechos de pueblos indígenas
https://andina.pe/agencia/noticia-empieza-etapa-dialogo-consulta-previa-de-politica-nacional-pueblos-indigenas-1049832.aspx

Martes 4 de noviembre
Perú suyum México suyuwan huklla kanankuta tukurqachin / Perú rompe relaciones diplomáticas con México
https://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-preve-comercio-bilateral-entre-peru-y-mexico-no-se-vera-afectado-1051159.aspx

Miércoles 5 de noviembre
Apurímac suyupim Wari llaqtata tarirqunku / Descubren asentamiento Wari en Apurímac
https://andina.pe/agencia/noticia-hallazgo-arqueologico-apurimac-descubren-asentamiento-wari-arquitectura-circular-1050906.aspx

Jueves 6 de noviembre
Llata distritopim lamarquchapi kawsaqkuna tullunta tarirqunku / Descubren restos fósiles marinos en el distrito de Llata.
https://andina.pe/agencia/noticia-mario-urbina-he-descubierto-fosiles-especies-marinas-sin-precedentes-el-mundo-1038516.aspx
Viernes 7 de noviembre
Vinicuncapa hichpanpi ayllunkuna awqanakuyninkutam tukuchinqaku / Buscan ponerle fin a conflicto social en comunidad cercana a Vinicunca

https://andina.pe/agencia/noticia-cusco-proponen-una-administracion-comunal-para-gestionar-montana-colores-vinicunca-1051011.aspx

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Semana Nacional Forestal

Día del Exportador

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Festival de la Salchicha Huachana

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

