GRABADO el 05-11-2025

Gran final de la Copa Libertadores en el Monumental

Conoce todos los detalles del torneo más prestigioso de América: Palmeiras y Flamengo se enfrentarán este 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú.
CopaLibertadores Monumental Fútbol



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.elperuano.pe



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/diariooficialelperuano/
X https://x.com/DiarioElPeruano
Instagram https://www.instagram.com/diarioelperuano
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/elperuano/
TikTok https://www.tiktok.com/diarioelperuano

Desde Diario Oficial El Peruano

Illariywan Yachariy: Perú liderará APEC 2034.

Continúan las obras del nuevo corredor vial en la Vía Expresa Grau.

30 rutas de transporte público cambian recorrido en Lima Norte.

Gran final de la Copa Libertadores en el Monumental .

Un día como hoy, hace 50 años, el Perú fue campeón de la Copa América.

El día en que la Selección Peruana de Fútbol campeonó en la Copa América.

Este museo no es como los demás ¡Aquí la historia se imprime!.

ElPeruanoBicentenario ¡La música nos une como peruanos!.

Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral, destacó el apoyo clave de Diario El Peruano.

Illariywan Yachariy: Colegio de Periodistas del Perú reconoce legado de El Peruano.

El director de la Biblioteca Nacional del Perú destacó el rol fundamental del diario El Peruano.

El héroe de El Peruano en la batalla de Miraflores.

Serpost presentó la estampilla conmemorativa por el bicentenario del Diario Oficial El Peruano .

Jaime Yzaga: Un día como hoy nació la figura más grande del tennis peruano.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, envió saludos por el bicentenario de El Peruano.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Oficial El Peruano

video

Illariywan Yachariy: Perú liderará APEC 2034

video

Continúan las obras del nuevo corredor vial en la Vía Expresa Grau

video

30 rutas de transporte público cambian recorrido en Lima Norte

video

Gran final de la Copa Libertadores en el Monumental

video

Un día como hoy, hace 50 años, el Perú fue campeón de la Copa América

video

El día en que la Selección Peruana de Fútbol campeonó en la Copa América

video

Este museo no es como los demás ¡Aquí la historia se imprime!

video

ElPeruanoBicentenario ¡La música nos une como peruanos!

video

Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral, destacó el apoyo clave de Diario El Peruano

video

Illariywan Yachariy: Colegio de Periodistas del Perú reconoce legado de El Peruano

video

El director de la Biblioteca Nacional del Perú destacó el rol fundamental del diario El Peruano

video

El héroe de El Peruano en la batalla de Miraflores

video

Serpost presentó la estampilla conmemorativa por el bicentenario del Diario Oficial El Peruano

video

Jaime Yzaga: Un día como hoy nació la figura más grande del tennis peruano

video

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, envió saludos por el bicentenario de El Peruano

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día Internacional de la Radiología

Día Internacional de la Radiología

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Día Mundial del Urbanismo

Día Mundial del Urbanismo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 08 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo