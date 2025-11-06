GRABADO el 06-11-2025

Familia regresa de viaje y le roban su camioneta a balazos pese a estado de emergencia

Una familia que acababa de llegar de Huancayo fue víctima de un violento asalto en la cuadra 3 de la calle Nicolás de Rivera, en Salamanca (Ate), donde tres delincuentes armados abrieron fuego para robarles su camioneta 4x4.



REGRESABAN DE VIAJE Y LOS ASALTAN



Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad, la familia se había detenido en la zona para dejar a un pariente. En la tolva del vehículo llevaban varias maletas cubiertas con plástico, cuando de pronto un auto negro se detuvo delante y de él descendieron tres hombres con armas de fuego.



Ellos bajan corriendo e interceptan al conductor y a los que estaban dentro de la camioneta. Disparan hasta en dos oportunidades para amedrentarlos y así poder llevarse el vehículo, explicó el equipo de Buenos Días Perú desde el lugar.



En el video se observa a dos jóvenes en la tolva que, al notar el ataque, levantan las manos y retroceden. Dentro del vehículo aún permanecía una mujer, quien logró salir antes de que los asaltantes escaparan.



Los vecinos señalaron que la zona es tranquila, pero poco iluminada por las noches, lo que facilita este tipo de delitos. Es tranquila, pero silenciosa y oscura. De noche da miedo salir, comentó una residente del área.

Desde 24 Horas

