Salieron de PRISIÓN y clima de CAMPAÑA ELECTORAL Sin Guion con Rosa María Palacios
Rosa María Palacios hoy en SinGuion: Martín Vizcarra y Betssy Chávez ya están en libertad. Alejandro Toledo es trasladado a una clínica días después de recibir nueva condena. Además, repasamos el avance del escenario electoral y una entrevista con el abogado Alfredo Bullard.
Vizcarra BetssyChávez AlejandroToledo NoticiasPerú PolíticaPeruana Elecciones2026 ActualidadPerú AlfredoBullard
