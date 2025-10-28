GRABADO el 28-10-2025

Anuncian apagado de motores este 29 de octubre: ¿Qué es lo que se sabe? LR

Ante la ola de asesinatos y extorsiones que golpea al sector transporte en Lima y Callao, los gremios de transportistas anunciaron un apagado de motores para este miércoles 29 de octubre, tras el asesinato del chofer José Esqueche, conocido como Brujito. Pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno, la inseguridad persiste, por lo que también convocaron un paro de 24 horas para el 4 de noviembre.



parodetransportistas apagadodemotores extorsión



