GRABADO el 27-08-2025

Karla Ramírez: Fiscalía sindica a Santiváñez como cabecilla de una organización criminal

La periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, reveló que el Ministerio Público considera al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, como presunto cabecilla de una organización criminal vinculada al caso El Dorado. Este proceso investiga presuntos favores a una empresa minera en Ayacucho.



Según detalló Ramírez, cuando Santiváñez ocupaba la cartera del Interior, se dispuso el traslado de contingentes policiales desde Lima y Arequipa hacia la zona de influencia de la minera, con el objetivo de brindar respaldo a sus operaciones. Estos dos movimientos policiales costaron 160 mil dólares bajo la mesa, afirmó.



La hipótesis fiscal apunta a que Santiváñez habría aprovechado su posición como ministro del Interior para mover y tejer los hilos que permitieran el funcionamiento de la presunta red ilícita. De acuerdo con la investigación, el Ministerio del Interior habría sido utilizado como plataforma para favorecer a determinadas personas.



PAGOS ILÍCITOS



Finalmente, Ramírez indicó que el Ministerio Público sostiene que estos beneficios no eran gratuitos, sino que habrían implicado pagos de dinero en favor de Juan José Santiváñez y personas de su entorno, reforzando la tesis de que existía una organización con intereses económicos detrás de las decisiones ministeriales.





Ingresa a http://ptv.pe/451991 para más información



Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 27/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DEL 2025.

Carlos Peña: "Obras de construcción de Líneas 3 y 4 del Metro de Lima podrían iniciar el 2027".

Nicanor Boluarte: abogados penalistas opinan sobre allanamiento a casa del hermano de la presidenta.

Karla Ramírez: Fiscalía sindica a Santiváñez como cabecilla de una organización criminal.

Sheyla Gutiérrez: familia espera repatriación de su cuerpo al Perú en dos semanas.

Fiscalía acusará a trabajadores de Corpac y LAP por accidente en Jorge Chávez.

Iquitos: detienen a siete barristas por peleas callejeras y robos.

Caso El Dorado: Panorama destapó presuntos favores mineros que comprometen a Santiváñez y Nicanor.

Dina Boluarte tras allanamiento a vivienda de su hermano: Sé que quieren desestabilizar al gobierno.

Resolución del INPE establece trato diferenciado para expresidentes por razones de seguridad.

Abogado de Martín Vizcarra asegura que expresidente estuvo en situación de riesgo en penal Ancón II.

Nicanor Boluarte: "Estoy cansado de la persecución solo por ser hermano de la presidenta".

Premier Arana califica de "desproporcionado" allanamientos a Nicanor Boluarte y Santiváñez.

Triple choque en el Metropolitano: todos los heridos fueron dados de alta.

Ministro Santiváñez se reúne con gremios de transportistas.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.