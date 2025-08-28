GRABADO el 28-08-2025

¡Con orgullo! Así celebró Tacna sus 96 años de reincorporación al Perú

La Ciudad Heroica se convirtió hoy en escenario de una de las mayores expresiones de fervor patriótico con la emblemática Procesión de la Bandera como acto principal de la conmemoración del 96 aniversario del retorno de Tacna al territorio peruano.






Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

