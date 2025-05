GRABADO el 30-05-2025

Buscan a estudiante desaparecido tras hacer investigación en el mar

La desaparición del estudiante universitario David Raúl Tapia Gonzáles, de 22 años, mantiene en vilo a su familia y compañeros de clase. El joven, natural de Chiclayo y alumno de la carrera de Microbiología en la Universidad Nacional de Trujillo, fue visto por última vez el pasado domingo 25 de mayo, cuando ingresó al mar en la playa Salaverry para recoger muestras marinas requeridas para sus estudios.



Según el testimonio de su madre, Indira Gonzáles, su hijo descendió hasta una zona rocosa para cortar un erizo de mar, cuando una ola lo derribó y lo arrastró mar adentro. A pesar de haber luchado durante varios minutos por mantenerse a flote, nadie logró auxiliarlo. Una persona que pudo haber intentado ayudar no ingresó al mar por temor, instado por su propia familia.



Desde entonces, no se ha obtenido rastro alguno de David. La progenitora denunció a Panamericana Noticias que, al llegar a la zona esa misma noche, no encontró ninguna unidad especializada realizando labores de rescate. Afirmó que, si bien la Marina, la Policía y el serenazgo de la zona han prestado colaboración, no cuentan con la logística necesaria para realizar una mejor búsqueda.



En ese contexto, la familia ha solicitado con urgencia drones con visión nocturna y equipos de búsqueda aérea, ya que los que se han utilizado hasta el momento han sido insuficientes, especialmente al caer la noche o en condiciones de nubosidad.



HACE LLAMADO A CÉSAR ACUÑA



Además, la madre hizo un llamado directo al gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, para que intervenga y facilite los recursos que el Estado puede brindar en situaciones de emergencia. Señaló que ninguna autoridad del gobierno regional se ha acercado para brindar información o apoyo directo, a pesar de que su hijo realizaba una actividad académica cuando desapareció.



Compañeros de universidad, vecinos y voluntarios continúan recorriendo la costa en camionetas y organizándose para rastrear playa por playa, con la esperanza de encontrar al joven o al menos tener noticias sobre su paradero.

Desde 24 Horas

Buscan a estudiante desaparecido tras hacer investigación en el mar

