GRABADO el 06-11-2025

Municipalidad de Lima propone reubicar a ambulantes en expenal San Jorge

En vísperas del inicio de la campaña navideña donde las calles del Centro de Lima se convertirán en un callejón sin salida, la Municipalidad de Lima (MML) propuso la reubicación de los vendedores ambulantes en el expenal San Jorge.



Tras esta iniciativa, el presidente de la cámara de empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, cuestionó el plan que tiene Renzo Reggiardo, asegurando que los comerciantes de este sector de la capital, muchas veces son olvidados.



La repetición del escenario de todos los años. Es una suma de improvisación, desorden y falta de atención al emporio comercial más grande de Lima Metropolitana () Lo que proponen (desde la MML) es inejecutable, comentó en 24 Horas Mediodía.



PIDEN APOYO DE LA POLICÍA



De acuerdo a Román Nazario, Mesa Redonda se ha convertido en una zona para que los criminales exijan un pago para que puedan laborar en la vía pública, por lo que, solicitó el apoyo de los agentes de la PNP para frenar estos casos.



Está lotizada hace tiempo. Toda la informalidad, trae extorsión y delincuencia. Se cobran cupos y lamentablemente no interviene nadie. Deberíamos tener un apoyo permanente de la Policía como lo tiene Gamarra, mencionó.





Ingresa a http://ptv.pe/457914 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 06/11/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Pedro Castillo envía mensaje a congresistas en juicio oral: Algunos me pedían ministerios.

César Combina es declarado reo contumaz y PJ ordena su captura inmediata.

Presidente Jerí vuelve a criticar Plan Nacional de Seguridad: Pensaremos en el futuro.

Familia regresa de viaje y le roban su camioneta a balazos pese a estado de emergencia.

Municipalidad de Lima propone reubicar a ambulantes en expenal San Jorge.

Solicitan descargos a Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori.

Tras asilo otorgado a Betssy Chávez: diputados mexicano cuestionan decisión de las autoridades.

Más de 18 mil fans afectadas tras cancelación de concierto de K-pop.

Capturan a presunto cabecilla de banda que extorsionaba a dueño de gimnasio en SMP.

Familiares de obreros víctimas de derrumbe en obra denuncian que empresa no activa seguros.

Rutas de Lima suspende cobro de peajes en Villa y Punta Negra tras fallo del PJ.

Trenes de López Aliaga aparecen con enorme cartel.

¡Captura importante! detienen a 'Loco Frank': presunto brazo armado de una banda de extorsionadores.

Atentado contra Fiscalía en Trujillo: liberan a dos investigados tras vencer prisión preventiva.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.