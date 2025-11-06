24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Pedro Castillo envía mensaje a congresistas en juicio oral: Algunos me pedían ministerios.
César Combina es declarado reo contumaz y PJ ordena su captura inmediata.
Presidente Jerí vuelve a criticar Plan Nacional de Seguridad: Pensaremos en el futuro.
Familia regresa de viaje y le roban su camioneta a balazos pese a estado de emergencia.
Municipalidad de Lima propone reubicar a ambulantes en expenal San Jorge.
Solicitan descargos a Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori.
Tras asilo otorgado a Betssy Chávez: diputados mexicano cuestionan decisión de las autoridades.
Más de 18 mil fans afectadas tras cancelación de concierto de K-pop.
Capturan a presunto cabecilla de banda que extorsionaba a dueño de gimnasio en SMP.
Familiares de obreros víctimas de derrumbe en obra denuncian que empresa no activa seguros.
Rutas de Lima suspende cobro de peajes en Villa y Punta Negra tras fallo del PJ.
Trenes de López Aliaga aparecen con enorme cartel.
¡Captura importante! detienen a 'Loco Frank': presunto brazo armado de una banda de extorsionadores.
Atentado contra Fiscalía en Trujillo: liberan a dos investigados tras vencer prisión preventiva.
Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.
