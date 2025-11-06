GRABADO el 06-11-2025

¡Captura importante! detienen a 'Loco Frank': presunto brazo armado de una banda de extorsionadores

En horas de la madrugada, agentes de la Dirincri de la PNP capturaron a un peligroso criminal conocido en el mundo del hampa con el alias de Loco Frank.



El detenido sería el presunto brazo armado de la banda Los Faites del Este, que extorsionaba a comercios y colectiveros en la zona de Huaycán.



Según informó la Policía Nacional, el detenido sería el encargado de recolectar el dinero producto de la extorsión en diversas zonas del distrito Ate.



Brazo armado y logístico de una organización criminal



Según información de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, Los Faites del Este exigía pagos semanales a sus víctimas por más de 100 mil soles. Cobraban cupos a los comercios de Huaycán, colectiveros, talleres y otros negocios en la zona.



Sobre esta importante captura, el coronel Juan Carlos Montúfar indicó que esta organización estaría conformada por remanentes de otras bandas ya desarticuladas.



Cabe señalar que, para las autoridades alias Loco Frank habría operado como brazo armado y logístico de esta organización criminal.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Pedro Castillo envía mensaje a congresistas en juicio oral: Algunos me pedían ministerios.

César Combina es declarado reo contumaz y PJ ordena su captura inmediata.

Presidente Jerí vuelve a criticar Plan Nacional de Seguridad: Pensaremos en el futuro.

Familia regresa de viaje y le roban su camioneta a balazos pese a estado de emergencia.

Municipalidad de Lima propone reubicar a ambulantes en expenal San Jorge.

Solicitan descargos a Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori.

Tras asilo otorgado a Betssy Chávez: diputados mexicano cuestionan decisión de las autoridades.

Más de 18 mil fans afectadas tras cancelación de concierto de K-pop.

Capturan a presunto cabecilla de banda que extorsionaba a dueño de gimnasio en SMP.

Familiares de obreros víctimas de derrumbe en obra denuncian que empresa no activa seguros.

Rutas de Lima suspende cobro de peajes en Villa y Punta Negra tras fallo del PJ.

Trenes de López Aliaga aparecen con enorme cartel.

¡Captura importante! detienen a 'Loco Frank': presunto brazo armado de una banda de extorsionadores.

Atentado contra Fiscalía en Trujillo: liberan a dos investigados tras vencer prisión preventiva.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.