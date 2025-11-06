GRABADO el 06-11-2025

Familiares de obreros víctimas de derrumbe en obra denuncian que empresa no activa seguros

A más de un mes de que se registrara el derrumbe en una obra en San Borja, terminó con la vida de tres trabajadores, la familia de las víctimas denunció que la empresa encargada hasta el momento no ha activado los seguros.



En conversación, el pariente de una de las personas que falleció en este accidente de construcción reveló que desde la compañía estaría diseñando un tipo de estrategia para evadir las responsabilidades.



Nos quieren pasear. Nos pidieron algunos documentos, no sé que habrán querido que firmemos () Conversé con los abogados del señor Raffo, pero después de ello, no sabemos nada al respecto del caso, declaró.



LA EMPRESA QUIERE ENTREGAR S/20 MIL DE INDEMNIZACIÓN



De acuerdo a la defensa legal de una de las víctimas, la empresa estaría condicionando a las familias de los obreros fallecidos para que puedan aceptar una indemnización de S/20 mil, tras ello, activarán los seguros del SCRT y el Vida Ley.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 06/11/2025



Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

