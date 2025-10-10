TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 10 de octubre del 2025
Inicia tu día bien informado con lo último del acontecer nacional e internacional en TVPerúNoticias Edición Matinal, junto a Alex Vigo y Romy Huamani Heidinger.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 10 de octubre del 2025.
"A toda máquina" por TVPerú Noticias EN VIVO de hoy viernes 10 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 10 de octubre del 2025.
PJ programa audiencias sobre impedimento de salida del país contra Dina Boluarte.
Presidente José Jerí lidera primera reunión de trabajo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Congresistas se pronuncian ante próxima designación del nuevo gabinete del presidente Jerí.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 10 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 10 de octubre del 2025.
Perú ha tenido siete presidentes en los últimos nueve años.
Dina Boluarte: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra exmandataria.
Abogado de Dina Boluarte descarta asilo de expresidenta: Ella está en su casa.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 10 de octubre del 2025.
Presidente José Jerí Oré llega a Palacio de Gobierno.
Seis muertos por potente terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 10 de octubre del 2025.
Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.