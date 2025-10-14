Conoce los acuerdos alcanzados tras reunión entre presidente José Jerí y alcaldes de Lima
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dio a conocer los acuerdos alcanzados luego de la reunión que sostuvo con el presidente de la república, José Jerí, y los burgomaestres de diversos distritos de la capital, en Palacio de Gobierno.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales del presidente José Jerí, el presidente del Consejo de Ministros y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1, MIGUEL GRAU SEMINARIO, COMBATE ANGAMOS, COMBATE DE ANGAMOS
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 14 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 14 de octubre del 2025.
Presidente José Jerí se reúne con alcalde de Lima y burgomaestres distritales.
Conoce los acuerdos alcanzados tras reunión entre presidente José Jerí y alcaldes de Lima.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 14 de octubre del 2025.
INPE habilitará pabellón de máxima seguridad para reos de alta peligrosidad en Ancón I.
Presidente José Jerí: Hay que ser atrevidos y arriesgados para combatir la delincuencia.
Presidente José Jerí anuncia que en las próximas horas juramentará a su gabinete ministerial.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 14 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 14 de octubre del 2025.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, martes 14 de octubre del 2025.
Alcalde de Lima pedirá al presidente José Jerí acciones urgentes frente a la inseguridad.
Gobierno acepta la renuncia de todo el gabinete ministerial de Eduardo Arana.
Lima Metropolitana amanece con intensa neblina y sensación de frío.
Presidente Jerí asegura que gabinete ministerial responderá a una visión de proactividad y cercanía.
Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.