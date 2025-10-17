GRABADO el 17-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 17 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 17 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 17 de octubre del 2025.

MADURO pone en APRIETOS A TRUMP y crece la tensión entre VENEZUELA y ESTADOS UNIDOS.

Premier Álvarez reafirma el reconocimiento del Gobierno y de la ciudadanía a la labor policial.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 17 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 17 de octubre del 2025.

Minsa garantiza atención a los lesionados internados en el hospital Arzobispo Loayza tras protestas.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 17 de octubre del 2025.

Choque múltiple en San Isidro deja dos personas heridas.

Pleno rechazó moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso.

Ministerio del Interior informa que 89 policías resultaron heridos durante manifestaciones.

Presidente José Jerí asegura que no renunciará al cargo.

Gobierno solicitará al Congreso facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.

Gobierno prepara un paquete de medidas concretas y eficaces contra la criminalidad.

Tumbes: PNP detiene a mototaxista que agredió a efectivos durante operativo.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

