MADURO pone en APRIETOS A TRUMP y crece la tensión entre VENEZUELA y ESTADOS UNIDOS
Venezuela refuerza su presencia militar en las fronteras con Colombia y Brasil tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe. El presidente Nicolás Maduro ordenó maniobras con miles de efectivos, calificando las acciones de Estados Unidos como una amenaza directa a su soberanía.
Washington, bajo el mando del presidente Donald Trump, mantiene una operación antidrogas con el Comando Sur, que ya ha dejado decenas de muertos en ataques a embarcaciones en aguas internacionales.
Caracas denunció ante la ONU ejecuciones extrajudiciales y acusa a EE. UU. de buscar fabricar un conflicto para justificar una invasión y controlar las reservas de petróleo venezolano.
San Cristóbal, Venezuela 17 de octubre de 2025
Desde TVPerú Noticias
