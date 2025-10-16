GRABADO el 16-10-2025

Tumbes: PNP detiene a mototaxista que agredió a efectivos durante operativo

En Tumbes, la Policía Nacional del Perú intervino a un mototaxista de 19 años que agredió a dos agentes durante un operativo de tránsito. El sujeto, que intentó darse a la fuga tras ser intervenido, fue reducido y trasladado a la dependencia policial. Será procesado por el presunto delito de resistencia y violencia contra la autoridad.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, JOSÉ JERÍ, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 17 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 17 de octubre del 2025.

MADURO pone en APRIETOS A TRUMP y crece la tensión entre VENEZUELA y ESTADOS UNIDOS.

Premier Álvarez reafirma el reconocimiento del Gobierno y de la ciudadanía a la labor policial.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 17 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 17 de octubre del 2025.

Minsa garantiza atención a los lesionados internados en el hospital Arzobispo Loayza tras protestas.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 17 de octubre del 2025.

Choque múltiple en San Isidro deja dos personas heridas.

Pleno rechazó moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso.

Ministerio del Interior informa que 89 policías resultaron heridos durante manifestaciones.

Presidente José Jerí asegura que no renunciará al cargo.

Gobierno solicitará al Congreso facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.

Gobierno prepara un paquete de medidas concretas y eficaces contra la criminalidad.

Tumbes: PNP detiene a mototaxista que agredió a efectivos durante operativo.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.