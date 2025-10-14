GRABADO el 14-10-2025

Minsa promueve la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer

EnVivo: Unas 45 mil 33 personas fueron diagnosticadas con alguna enfermedad oncológica en lo que va del año, cifras que preocupan, pero que probablemente disminuirían si se hace una labor de prevención. El Minsa ha iniciado la campaña nacional gratuita de tamizaje preventivo de cáncer por la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer, en qué consiste , qué servicios se brinda, y otros detalles nos brinda la Dra. Essy Maradiegue, directora de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan) del ministerio de Salud.



