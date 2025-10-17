GRABADO el 17-10-2025

INTERNACIONAL: Político argentino muere durante debate en vivo

Hernán Damiani, candidato de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Misiones, sufrió un infarto mientras participaba en un debate televisado en vivo y falleció posteriormente en el hospital. Entérate de más en: caretas.pe Canal de difusión WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029ValGpZ08PgsQxHd5zg3W Canal de difusión Facebook:https://m.me/j/AbbiFk4WWmP54M/ actualidad esnoticia nacional noticia Caretas

La ASTROLOGÍA de los CANDIDATOS ROSA MARÍA CIFUENTES ELLOS Y ELLAS .

INTERNACIONAL: Político argentino muere durante debate en vivo.

Nueva tragedia en el transporte público limeño.

Cheryl Trigozo y su desafortunado lapsus durante declaraciones sobre la marcha.

Convocan a vigilia por Eduardo Mauricio Ruiz.

El presidente José Jerí se pronuncia tras la muerte de Eduardo Ruiz..

Fiscal sobre la muerte del manifestante:Se dice que ha sido por disparo de arma de fuego..

Momento exacto del disparo contra el rapero Eduardo Ruiz.

Luis Reyes Rodríguez queda en coma tras represión policial en protestas del 15 de octubre..

Así se vive la marcha del 15 de octubre en Lima desde la Plaza Dos de Mayo.

El rey de España dio inicio al X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa..

Por segundo día consecutivo, se registró un incidente en el Centro Cívico Real Plaza..

La PNP presenta su plan de operaciones para las manifestaciones del 15 de octubre.

Patricia Chirinos destacó la trayectoria del ministro del Interior en temas de inteligencia policial.

El rey español arribó en Arequipa para participar del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Central del Señor de los Milagros

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

