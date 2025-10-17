GRABADO el 17-10-2025

Nueva tragedia en el transporte público limeño

Un chofer venezolano y su cobradora fueron arrebatados en Lurín, en un ataque que la PNP investiga como un nuevo caso de extorsión. El crimen ocurrió la noche del jueves 16 de octubre, mientras el gobierno de José Jerí evaluaba declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana ante la creciente ola de violencia.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

