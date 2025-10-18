GRABADO el 18-10-2025

La ASTROLOGÍA de los CANDIDATOS ROSA MARÍA CIFUENTES ELLOS Y ELLAS

La ASTROLOGÍA de los CANDIDATOS ROSA MARÍA CIFUENTES ELLOS Y ELLAS

Síguenos en NUESTRAS REDES:

Revista Caretas Facebook: / revistacaretas

Revista Caretas Instagram: / revistacaretas

Revista Caretas TikTok: / revistacaretas

Caretas X: https://x.com/Caretas





Equipo de Producción:

Director Periodístico: ENRIQUE CHÁVEZ DURÁN

Producción periodística: EDGAR MANDUJANO ORNA

Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Producción Técnica: ALEJANDRO CARRILLO LOZA

Desde Revista CARETAS

Reggiardo asume la Alcaldía de Lima.

Plaga de mosquitos azota viviendas en Villa el Salvador.

Lizarzaburu no recuerda firmar ley que permite deducir extorsiones del Impuesto a la Renta.

Keiko Fujimori tras fallo del TC:La justicia reconoció los excesos de más de una década..

Fernando Rospigliosi llamó terruco al rapero Eduardo Ruiz, quien fue asesinado por la PNP..

Martín Vizcarra fue interrogado por haber recibido S/ 2.3 millones en coimas.

Captaron a hombre que esparcía polvo tóxico en parques y habría envenenado a más de 20 mascotas.

Fiscal denunció ser víctima de amenazas y extorsión por Los Chukys de Juan Pablo II.

Rospi el DESOBEDIENTE TresxSiete 182.

¿PUEDE MANTENERSE JERÍ? JORGE NIETO PERÚ 2026.

Nuevo GOBIERNO bajo FUEGO RAFAEL BELAÚNDE LLOSA PERÚ 2026.

El DISPARO MORTAL de la MARCHA EDUARDO PÉREZ ROCHA PERÚ 2026.

CONFIEP se PRONUNCIA JORGE ZAPATA RÍOS PERÚ 2026.

La ASTROLOGÍA de los CANDIDATOS ROSA MARÍA CIFUENTES ELLOS Y ELLAS .

La gestión de Rafael López Aliaga debe ser lo peor que ha pasado por la Municipalidad de Lima.

Además hoy día 22 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.