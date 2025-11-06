GRABADO el 06-11-2025

Maduro acusa a Noboa de narcotráfico y Ecuador responde El Comercio

Tensión diplomática entre Ecuador y Venezuela. Nicolás Maduro acusó sin pruebas al presidente Daniel Noboa de estar vinculado al narcotráfico y usar su país como ruta de salida de drogas. El gobierno ecuatoriano respondió calificando a Maduro de dictador ilegítimo y rechazó las declaraciones como falsas e irresponsables. El conflicto surge en medio de la consulta popular en Ecuador y del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.



Maduro DanielNoboa Ecuador Venezuela Narcotráfico

CrisisDiplomática CartelDeLosSoles MaduroVsNoboa

RelacionesInternacionales NoticiasHoy Geopolítica



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Maduro acusa a Noboa

Tensión entre Ecuador y Venezuela

Narcotráfico en Sudamérica

Daniel Noboa respuesta Maduro

Cartel de los Soles

Crisis diplomática Maduro Noboa

Venezuela Ecuador conflicto

Maduro narcotráfico acusaciones

Ecuador rechaza declaraciones de Maduro

Consulta popular Ecuador 2025

Desde EL COMERCIO

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta negra.

Maduro acusa a Noboa de narcotráfico y Ecuador responde El Comercio.

José Jerí anuncia actualización del Estado de Emergencia con nuevas medidas de seguridad.

Trump acusa a Nigeria de genocidio cristiano y exige intervención de EE.UU. El Comercio.

Suboficial PNP y su padre extorsionaban transportistas en Ventanilla.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 11AM A 12:30PM UNO MÁS ENVIVO.

CADE 2025 EN VIVO: Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación.

NOTICIAS PERÚ JUEVES 6 DE NOVIEMBRE: PJ ORDENA SUSPENDER COBRO DE PEAJES EN VILLA Y PUNTA NEGRA.

¿CRISTORATA Y DIEALIS EN FISCALÍA? UNO MÁS ENVIVO.

Bases militares de EE.UU. vuelven al debate en Ecuador tras 16 años de prohibición El Comercio.

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: COMPETITIVIDAD, LIDERAZGO Y BIENESTAR El Comercio.

Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York que desafía a Trump y su política migratoria EC.

Un avión de carga con tres tripulantes a bordo se estrelló tras despegar del aeropuerto de Kentucky.

Sheinbaum denuncia acoso sexual en CDMX: agresor detenido y posibles penas El Comercio.

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.