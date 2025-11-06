Maduro acusa a Noboa de narcotráfico y Ecuador responde El Comercio
Tensión diplomática entre Ecuador y Venezuela. Nicolás Maduro acusó sin pruebas al presidente Daniel Noboa de estar vinculado al narcotráfico y usar su país como ruta de salida de drogas. El gobierno ecuatoriano respondió calificando a Maduro de dictador ilegítimo y rechazó las declaraciones como falsas e irresponsables. El conflicto surge en medio de la consulta popular en Ecuador y del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.
Maduro DanielNoboa Ecuador Venezuela Narcotráfico
CrisisDiplomática CartelDeLosSoles MaduroVsNoboa
RelacionesInternacionales NoticiasHoy Geopolítica
