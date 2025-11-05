GRABADO el 05-11-2025

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre

¿CRISTORATA Y DIEALIS EN FISCALÍA? UNO MÁS ENVIVO.

Bases militares de EE.UU. vuelven al debate en Ecuador tras 16 años de prohibición El Comercio.

CADE 2025 EN VIVO: Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación.

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: COMPETITIVIDAD, LIDERAZGO Y BIENESTAR El Comercio.

Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York que desafía a Trump y su política migratoria EC.

Un avión de carga con tres tripulantes a bordo se estrelló tras despegar del aeropuerto de Kentucky.

Sheinbaum denuncia acoso sexual en CDMX: agresor detenido y posibles penas El Comercio.

¿Se irá Betssy Chávez a México? Gobierno analiza salvoconducto en medio del juicio El Comercio.

Zohran Mamdani enfrenta a Trump: Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes.

Gobierno evalúa entrega de salvoconducto a Betssy Chávez.

Capturan a seis extranjeros implicados en préstamos gota a gota en Chorrillos.

CLAUDIO PIZARRO: 47 AÑOS Y TODAVÍA ANOTA UNO MÁS ENVIVO.

NOTICIAS PERÚ MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE: JERÍ CRITICA PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA VIGENTE.

CADE Ejecutivos EN VIVO: INSTITUCIONALIDAD, LIBERTAD Y JUSTICIA PARA EL DESARROLLO.

