GRABADO el 06-11-2025

Bases militares de EE.UU. vuelven al debate en Ecuador tras 16 años de prohibición El Comercio

El referendo de Ecuador convocado para el 16 de noviembre de 2025 plantea una decisión clave: ¿permitir la instalación de basesextranjeras en territorio ecuatoriano, algo prohibido por la Constitución desde 2008? La visita de la Secretaria de Seguridad del EstadosUnidos, Kristi Noem, al país y su recorrido por instalaciones estratégicas como la BaseAéreaEloyAlfaro en Manta y la de Salinas refuerza la posibilidad de que EE.UU. monte oficinas de su DepartamentoDeSeguridadNacional en Ecuador para cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Ecuador tiene una de las tasas de homicidio más altas de la región debido a bandas ligadas a cárteles internacionales. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, apoya la iniciativa, pero los ecuatorianos deberán decidirlo mediante el referendo. ¿Qué implica abrir la soberanía nacional a fuerzas extranjeras? ¿Cómo responde la opinión pública? Y ¿qué cambiaría si el Sí gana?

