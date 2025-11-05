GRABADO el 05-11-2025

Un avión de carga con tres tripulantes a bordo se estrelló tras despegar del aeropuerto de Kentucky

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta negra.

Maduro acusa a Noboa de narcotráfico y Ecuador responde El Comercio.

José Jerí anuncia actualización del Estado de Emergencia con nuevas medidas de seguridad.

Trump acusa a Nigeria de genocidio cristiano y exige intervención de EE.UU. El Comercio.

Suboficial PNP y su padre extorsionaban transportistas en Ventanilla.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 11AM A 12:30PM UNO MÁS ENVIVO.

CADE 2025 EN VIVO: Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación.

NOTICIAS PERÚ JUEVES 6 DE NOVIEMBRE: PJ ORDENA SUSPENDER COBRO DE PEAJES EN VILLA Y PUNTA NEGRA.

¿CRISTORATA Y DIEALIS EN FISCALÍA? UNO MÁS ENVIVO.

Bases militares de EE.UU. vuelven al debate en Ecuador tras 16 años de prohibición El Comercio.

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: COMPETITIVIDAD, LIDERAZGO Y BIENESTAR El Comercio.

Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York que desafía a Trump y su política migratoria EC.

Un avión de carga con tres tripulantes a bordo se estrelló tras despegar del aeropuerto de Kentucky.

Sheinbaum denuncia acoso sexual en CDMX: agresor detenido y posibles penas El Comercio.

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta negra

video

Maduro acusa a Noboa de narcotráfico y Ecuador responde El Comercio

video

José Jerí anuncia actualización del Estado de Emergencia con nuevas medidas de seguridad

video

Trump acusa a Nigeria de genocidio cristiano y exige intervención de EE.UU. El Comercio

video

Suboficial PNP y su padre extorsionaban transportistas en Ventanilla

video

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 11AM A 12:30PM UNO MÁS ENVIVO

video

CADE 2025 EN VIVO: Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación

video

NOTICIAS PERÚ JUEVES 6 DE NOVIEMBRE: PJ ORDENA SUSPENDER COBRO DE PEAJES EN VILLA Y PUNTA NEGRA

video

¿CRISTORATA Y DIEALIS EN FISCALÍA? UNO MÁS ENVIVO

video

Bases militares de EE.UU. vuelven al debate en Ecuador tras 16 años de prohibición El Comercio

video

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: COMPETITIVIDAD, LIDERAZGO Y BIENESTAR El Comercio

video

Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York que desafía a Trump y su política migratoria EC

video

Un avión de carga con tres tripulantes a bordo se estrelló tras despegar del aeropuerto de Kentucky

video

Sheinbaum denuncia acoso sexual en CDMX: agresor detenido y posibles penas El Comercio

video

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 06 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo