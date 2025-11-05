GRABADO el 05-11-2025

Un avión de carga con tres tripulantes a bordo se estrelló tras despegar del aeropuerto de Kentucky

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta negra.

Maduro acusa a Noboa de narcotráfico y Ecuador responde El Comercio.

José Jerí anuncia actualización del Estado de Emergencia con nuevas medidas de seguridad.

Trump acusa a Nigeria de genocidio cristiano y exige intervención de EE.UU. El Comercio.

Suboficial PNP y su padre extorsionaban transportistas en Ventanilla.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 11AM A 12:30PM UNO MÁS ENVIVO.

CADE 2025 EN VIVO: Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación.

NOTICIAS PERÚ JUEVES 6 DE NOVIEMBRE: PJ ORDENA SUSPENDER COBRO DE PEAJES EN VILLA Y PUNTA NEGRA.

¿CRISTORATA Y DIEALIS EN FISCALÍA? UNO MÁS ENVIVO.

Bases militares de EE.UU. vuelven al debate en Ecuador tras 16 años de prohibición El Comercio.

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: COMPETITIVIDAD, LIDERAZGO Y BIENESTAR El Comercio.

Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York que desafía a Trump y su política migratoria EC.

Un avión de carga con tres tripulantes a bordo se estrelló tras despegar del aeropuerto de Kentucky.

Sheinbaum denuncia acoso sexual en CDMX: agresor detenido y posibles penas El Comercio.

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.