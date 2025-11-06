Trump acusa a Nigeria de genocidio cristiano y exige intervención de EE.UU. El Comercio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender el debate mundial al denunciar lo que él llama un genocidio de cristianos en Nigeria. Acusó a grupos islamistas radicales de asesinar a miles de personas y exigió al Congreso autorización para intervenir militarmente en el país africano.
Trump declaró a Nigeria como país de especial preocupación por la persecución religiosa y advirtió: Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados, entraremos con armas si es necesario.
El gobierno nigeriano respondió que acepta ayuda internacional siempre que se respete su soberanía, mientras que expertos locales niegan que exista un genocidio exclusivo contra cristianos, asegurando que la violencia también afecta a musulmanes, campesinos y comunidades indígenas.
DonaldTrump Nigeria CristianosPerseguidos GenocidioCristiano
BokoHaram PersecuciónReligiosa TrumpNigeria CrisisHumanitaria
EEUU IntervencionMilitar Religión IglesiasAtacadas
Africa OpenDoors NoticiasMundo ConflictoReligioso
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
donald trump nigeria genocidio cristianos
persecución cristianos nigeria
boko haram ataques iglesias
trump intervención militar nigeria
genocidio religioso áfrica
iglesias destruidas en nigeria
violencia religiosa en áfrica
open doors cristianos perseguidos
congreso de eeuu nigeria
nigeria responde a trump
Desde EL COMERCIO
Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta negra.
Maduro acusa a Noboa de narcotráfico y Ecuador responde El Comercio.
José Jerí anuncia actualización del Estado de Emergencia con nuevas medidas de seguridad.
Trump acusa a Nigeria de genocidio cristiano y exige intervención de EE.UU. El Comercio.
Suboficial PNP y su padre extorsionaban transportistas en Ventanilla.
ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 11AM A 12:30PM UNO MÁS ENVIVO.
CADE 2025 EN VIVO: Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación.
NOTICIAS PERÚ JUEVES 6 DE NOVIEMBRE: PJ ORDENA SUSPENDER COBRO DE PEAJES EN VILLA Y PUNTA NEGRA.
¿CRISTORATA Y DIEALIS EN FISCALÍA? UNO MÁS ENVIVO.
Bases militares de EE.UU. vuelven al debate en Ecuador tras 16 años de prohibición El Comercio.
CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: COMPETITIVIDAD, LIDERAZGO Y BIENESTAR El Comercio.
Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York que desafía a Trump y su política migratoria EC.
Un avión de carga con tres tripulantes a bordo se estrelló tras despegar del aeropuerto de Kentucky.
Sheinbaum denuncia acoso sexual en CDMX: agresor detenido y posibles penas El Comercio.
Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre.
Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.