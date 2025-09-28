GRABADO el 28-09-2025

El submundo de la venta irregular de explosivos en Lima: materia prima para la extorsión

Un equipo de investigación de Panorama comprobó que existen talleres y mercados informales que producen y comercializan peligrosos explosivos conocidos como camaretas, artefactos cuya potencia es aprovechada por el hampa para extorsionar y causar daños. Nuestro reportero Marcos Matías recorrió estos establecimientos comerciales y documentó prácticas peligrosas que se realizan sin controles ni supervisión.



Durante el reportaje, el equipo periodístico logró comprar camaretas en un mercado ilegal de San Juan de Miraflores a solo cuatro soles la unidad. Además, puso en evidencia que algunas tiendas pueden fabricar grandes cantidades de estos peligrosos explosivos por encargo, lo que facilita su acceso para redes delictivas. En otro punto de venta en el norte de Lima, se encontró el ciento de camaretas a 180 soles.



La investigación subraya que la facilidad de compra y la fabricación a medida convierten a estos locales en una fuente de suministro para las extorsiones que se perpetran en distintos distritos de la capital. La alta potencia de las detonaciones no solo sirve para intimidara las víctimas de las extorsiones, sino que también representa un riesgo real para transeúntes, viviendas y comercios cercanos.



¿QUIÉN FISCALIZA ESTOS NEGOCIOS?



Este trabajo periodístico de Panorama pudo comprobar que el lucro está por encima de la seguridad y que la ausencia de fiscalización y el fácil acceso a material explosivo requieren una respuesta inmediata de los organismos competentes para cortar las cadenas de suministro que alimentan la violencia en la ciudad. Para José Baella, exjefe de la DINI, estos locales deberían ser identificados y sancionados.





Ingresa a http://ptv.pe/454785 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 28/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

Panorama destapa la venta ilegal de explos1vos ("camaretas") en Lima..

Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue capturado en Paraguay....

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta el juicio....

Rafael López Aliaga sobre postular a la presidencia: Me voy a tomar hasta el último día para pensar.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Para la PNP llamar a pedir una versión es acosar: preparan absurda denuncia utilizando su dinero.

Caso Villarán: la única oportunidad para que OAS y Odebrecht paguen por lo que nos hicieron.

Trump sentencia ante el mundo a Maduro: EEUU realiza ejercicios militares para un desembarque.

El submundo de la venta irregular de explosivos en Lima: materia prima para la extorsión.

Los secretos alrededor del Monstruo: policía se pone cara a cara con el capo de la extorsión.

La guarida del Monstruo en Paraguay: así era la vida de Erick Moreno Hernández antes de su captura.

Visitas con sorpresa: delictivos métodos para ingresar cocaína a la cárcel.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Los búnkeres secretos de Nicolás Maduro..

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.