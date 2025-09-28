GRABADO el 28-09-2025

La guarida del Monstruo en Paraguay: así era la vida de Erick Moreno Hernández antes de su captura

Un equipo periodístico de Panorama accedió a imágenes exclusivas de la vivienda en la que Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, permaneció oculto en Paraguay hasta su captura. Se trataba de una casa humilde en las afueras de la ciudad de San Lorenzo, alquilada apenas cinco días antes a través de una mujer que sería su pareja sentimental.



El contraste con su vida anterior era evidente. El cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, acostumbrado a costosos whiskys y reuniones suntuosas, ahora apenas tenía un vaso de plástico con un poco de cerveza. En el lugar no había ropero y las comodidades eran mínimas. Según los reportes policiales, Moreno pasaba sus días frente a un pequeño televisor, intentando pasar inadvertido.



La noche del miércoles, agentes de inteligencia paraguayos irrumpieron en el inmueble y lo capturaron mientras vestía un polo blanco y un short, soportando los 32 grados centígrados de San Lorenzo. Su aspecto también había cambiado: el cabello crecido le cubría parte del rostro, un intento de disfrazar su identidad.



Tras la detención, la Policía realizó una requisa en toda la vivienda para hallar objetos que lo vinculen con las actividades ilícitas que se le imputan. El Poder Judicial paraguayo ordenó prisión preventiva, y el cabecilla fue trasladado a un penal de máxima seguridad mientras se gestionan los trámites de su extradición al Perú.



RESPONDERÁ A LA JUSTICIA



Moreno Hernández, considerado uno de los delincuentes más buscados del país, es señalado como líder de una organización criminal dedicada al sicariato, extorsión y tráfico de drogas en Lima Norte. Su captura en Paraguay abre paso a un proceso clave para que responda ante la justicia peruana por los graves delitos que se le atribuyen.





Ingresa a http://ptv.pe/454781 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 28/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

Panorama destapa la venta ilegal de explos1vos ("camaretas") en Lima..

Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue capturado en Paraguay....

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta el juicio....

Rafael López Aliaga sobre postular a la presidencia: Me voy a tomar hasta el último día para pensar.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Para la PNP llamar a pedir una versión es acosar: preparan absurda denuncia utilizando su dinero.

Caso Villarán: la única oportunidad para que OAS y Odebrecht paguen por lo que nos hicieron.

Trump sentencia ante el mundo a Maduro: EEUU realiza ejercicios militares para un desembarque.

El submundo de la venta irregular de explosivos en Lima: materia prima para la extorsión.

Los secretos alrededor del Monstruo: policía se pone cara a cara con el capo de la extorsión.

La guarida del Monstruo en Paraguay: así era la vida de Erick Moreno Hernández antes de su captura.

Visitas con sorpresa: delictivos métodos para ingresar cocaína a la cárcel.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Los búnkeres secretos de Nicolás Maduro..

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.