GRABADO el 28-09-2025

Para la PNP llamar a pedir una versión es acosar: preparan absurda denuncia utilizando su dinero

La Policía Nacional del Perú (PNP) difundió un comunicado en el que anuncia que denunciará penalmente a Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, por el presunto delito de acoso. Según la institución policial, la periodista de investigación habría cometido acoso por solicitar sus descargos a los involucrados en el marco de un reportaje que los vincula con presuntos actos de corrupción.



La medida ha sido rechazada de inmediato por la comunidad periodística. Carla Muschi, conductora de Panorama, calificó de risible la postura de la Policía Nacional, subrayando que Karla Ramírez se limitó a cumplir con los protocolos básicos del periodismo: corroborar la información y dar derecho a réplica a los implicados. Nos llama poderosamente la atención que por preguntar, la Policía amenace con denunciar a Karla Ramírez, señaló.



El caso está vinculado a un audio difundido en los últimos días, en el que se escucha a un oficial de la Policía Nacional del Perú ser amenazado por presuntamente colaborar con las investigaciones contra Víctor Zanabria. Según la denuncia periodística, el emisario sería el comandante Danny Sevilla Arias, señalado como colaborador cercano del suspendido jefe policial. La grabación revelaría presiones para silenciar a testigos clave.



RECHAZAN ANUNCIO DE LA PNP



Gremios como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) también se pronunciaron, advirtiendo que este tipo de acciones constituyen un grave riesgo para la libertad de expresión. Aquí hay un desconocimiento de la práctica periodística, dijo Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, recordando que pedir versiones a las partes es una obligación profesional y no un delito.

Además hoy día 30 de Setiembre

