Trump sentencia ante el mundo a Maduro: EEUU realiza ejercicios militares para un desembarque

Donald Trump volvió a acaparar la atención mundial en la Asamblea General de la ONU con un discurso cargado de advertencias y críticas. El mandatario estadounidense aseguró que está dispuesto a aniquilar a los narcotraficantes que, según afirmó, operan bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro. Que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir, no tenemos más opción que eso, sentenció.



Sus declaraciones se producen días después de que fuerzas estadounidenses destruyeran al menos tres embarcaciones procedentes de Venezuela, supuestamente dedicadas al contrabando de drogas en el mar del Caribe. Estos ataques dejaron más de una docena de muertos y han desatado especulaciones en Caracas sobre si Donald Trump prepara el terreno para un eventual derrocamiento del líder chavista.



Trump rechazó, además, la invitación al diálogo enviada por Nicolás Maduro a inicios de septiembre. La Casa Blanca calificó la carta del mandatario venezolano como llena de mentiras y reiteró que la política estadounidense hacia Venezuela no ha cambiado. El presidente ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen, declaró la portavoz Karoline Leavitt.



¿QUÉ PREPARA TRUMP?



Los líderes mundiales escucharon con atención las declaraciones de Trump, que llegan en un escenario internacional marcado por las guerras en Gaza, Ucrania y Sudán, además de la creciente preocupación por los efectos de la inteligencia artificial. Su discurso, uno de los más esperados de la jornada, volvió a dejar en claro su estilo confrontacional y su disposición a recurrir a la fuerza militar en política exterior.

