GRABADO el 26-08-2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de agosto de 2025

Y también:
¿Quiénes deben renunciar o pedir licencia para postular a las elecciones?
¿Partidos políticos pueden designar a candidatos para estas elecciones?

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Cada organización política deberá presentar 263 candidatos para participar en las EG2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de agosto de 2025.

Elecciones primarias ¿Por qué los partidos optarían por la modalidad de delegados? .

¿Cuántos candidatos presentará cada partido en las Elecciones Generales 2026? .

Conoce las novedades de las Elecciones Generales 2026 .

¿Cuándo deben renunciar las autoridades para postular en las Elecciones Generales 2026? .

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua Quechua Cusco Collao.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua de señas peruana.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 22 de agosto de 2025.

Economías ilegales ¿Podrían afectar las Elecciones 2026?.

LoÚltimo JNE asegura el cumplimiento sin excepciones del principio de neutralidad.

Elecciones primarias ¿Todos los afiliados de los partidos pueden postular? .

Bicameralidad ¿La Cámara de Senadores representará a todo el país?.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

Jurado Nacional de Elecciones

Cada organización política deberá presentar 263 candidatos para participar en las EG2026

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de agosto de 2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de agosto de 2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de agosto de 2025

Elecciones primarias ¿Por qué los partidos optarían por la modalidad de delegados?

¿Cuántos candidatos presentará cada partido en las Elecciones Generales 2026?

Conoce las novedades de las Elecciones Generales 2026

¿Cuándo deben renunciar las autoridades para postular en las Elecciones Generales 2026?

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua Quechua Cusco Collao

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua de señas peruana

EN VIVO JNE Noticias al Día, 22 de agosto de 2025

Economías ilegales ¿Podrían afectar las Elecciones 2026?

LoÚltimo JNE asegura el cumplimiento sin excepciones del principio de neutralidad

Elecciones primarias ¿Todos los afiliados de los partidos pueden postular?

Bicameralidad ¿La Cámara de Senadores representará a todo el país?

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

