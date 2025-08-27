GRABADO el 27-08-2025

¿Nuevo horario de votación? Conoce los cambios para el día de las elecciones

Las Elecciones Generales del 2026 traen modificaciones importantes, no solo en la forma de elegir autoridades, sino también en la organización del mismo día de votación.

Uno de los cambios más destacados es el nuevo horario oficial de la jornada electoral: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., según la reforma legislativa aprobada en 2024.

Jurado Nacional de Elecciones

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

