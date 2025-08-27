GRABADO el 27-08-2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de agosto de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: Conoce las novedades que habrá en la jornada electoral de las Elecciones 2026

Y también:
¿Qué autoridades y funcionarios deben renunciar o pedir licencia para postular a las elecciones?
¿Cuál es la cuota de invitados que puede tener un partido político?

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Este 29 de agosto se instalan 22 Jurados Electorales Especiales en todo el país .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 27 de agosto de 2025.

Candidatos invitados ¿pueden postular a la presidencia en las Elecciones 2026? .

Elecciones Primarias: ¿Cómo eligen los partidos a sus candidatos? .

Estás viendo Audiencia Pública 27 de Agosto de 2025.

¿Nuevo horario de votación? Conoce los cambios para el día de las elecciones .

¿Quiénes deben renunciar o pedir licencia para postular en las Elecciones 2026? .

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de agosto de 2025.

Cada organización política deberá presentar 263 candidatos para participar en las EG2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de agosto de 2025.

Elecciones primarias ¿Por qué los partidos optarían por la modalidad de delegados? .

¿Cuántos candidatos presentará cada partido en las Elecciones Generales 2026? .

Conoce las novedades de las Elecciones Generales 2026 .

¿Cuándo deben renunciar las autoridades para postular en las Elecciones Generales 2026? .

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

Este 29 de agosto se instalan 22 Jurados Electorales Especiales en todo el país

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 27 de agosto de 2025

video

Candidatos invitados ¿pueden postular a la presidencia en las Elecciones 2026?

video

Elecciones Primarias: ¿Cómo eligen los partidos a sus candidatos?

video

Estás viendo Audiencia Pública 27 de Agosto de 2025

video

¿Nuevo horario de votación? Conoce los cambios para el día de las elecciones

video

¿Quiénes deben renunciar o pedir licencia para postular en las Elecciones 2026?

video

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de agosto de 2025

video

Cada organización política deberá presentar 263 candidatos para participar en las EG2026

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de agosto de 2025

video

Elecciones primarias ¿Por qué los partidos optarían por la modalidad de delegados?

video

¿Cuántos candidatos presentará cada partido en las Elecciones Generales 2026?

video

Conoce las novedades de las Elecciones Generales 2026

video

¿Cuándo deben renunciar las autoridades para postular en las Elecciones Generales 2026?

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 27 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo