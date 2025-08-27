GRABADO el 27-08-2025

JNE: Vamos a recuperar la confianza del elector

El presidente del JNE, Roberto Burneo, aseguró que el compromiso del JNE es recuperar la confianza de la ciudadanía de cara a las Elecciones Generales 2026. Cada voto es importante, cada voto cuenta, resaltó.

Elige2026 HablaLaGente..

EN VIVO JNE Noticias al Día, 28 de agosto de 2025.

¿Un Jurado Electoral Especial en tu región? .

¿Qué tan informados estamos los peruanos sobre los procesos electorales? .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 27 de agosto de 2025.

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!.

JNE informa al Centro Carter sobre avances del proceso electoral 2026 .

Este 29 de agosto se instalan 22 Jurados Electorales Especiales en todo el país .

Candidatos invitados ¿pueden postular a la presidencia en las Elecciones 2026? .

Elecciones Primarias: ¿Cómo eligen los partidos a sus candidatos? .

¿Nuevo horario de votación? Conoce los cambios para el día de las elecciones .

¿Quiénes deben renunciar o pedir licencia para postular en las Elecciones 2026? .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de agosto de 2025.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

